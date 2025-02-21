القاضي البيطار إستجوب قصابية والكعكي ويستجوب ضابطين من الجيش الإثنين

إستجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رئيس امن المرفأ احمد قصابية على مدى ثلاث ساعات وقرر تركه رهن التحقيق، ثم استجوب مدير شؤون الموظفين في المرفأ مروان الكعكي الذي اعلن تراجعه عن الدفوع الشكلية التي قدمها قبل أسبوعين، وفي نهاية الجلسة قرر البيطار تركه بسند إقامة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



ومن المقرر ان يستجوب المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل ضابطين في الجيش اللبناني.