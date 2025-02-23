تدابير سير الإثنين لمناسبة تشييع السيّد صفي الدين في بلدته دير قانون النّهر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 24-2-2025، ستقام مراسم تشييع الشّهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النّهر، حيث سيوارى الثّرى في جبّانة البلدة، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من المواطنين.



ولفتت الى أنه سيتم منع مرور الآليّات، اعتباراً من السّاعة العاشرة صباحاً من التّاريخ المذكور أعلاه وإلى حين الانتهاء، على الطّرقات التّالية:



-الطّريق الممتد من مثلث دير قانون النّهر وصولاً إلى بلدة جنّاتا – مفرق طورا.



-الطّريق الممتد من تقاطع مدرسة الإيليت – العبّاسيّة حتى مثلّث دير قانون النّهر.



وطلبت المديرية من المواطنين التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.