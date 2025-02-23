العثور على جثّة سوري وتعذر إبلاغ ذويه... وهذا ما طلبته قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 21-02-2025، وفي محلّة الروشة/ الدالية، عُثِرَ على جثّة رجل مجهول الهويّة، في العقد الثالث من العمر، وبعد إجراء فحص البصمات للجثة تبيّن تطابُقها لبصمات المدعو: محمد مدين العلي من مواليد 2001، سوري الجنسية.



وقد تعذر ابلاغ ذويه، كونهم مجهولي الإقامة.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنهم شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيدا لاستلام الجثة الموجودة حاليا في مستشفى المقاصد.