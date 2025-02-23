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قوى الأمن: تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن
أمن وقضاء
2025-02-23 | 10:59
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قوى الأمن: تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن
إلحاقا للبيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 5/2/2025 بشأن المرشحين للتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي متمرن من الذكور والاناث، لاسيما لجهة تواريخ إجراء الفحوص الطبية والرياضة البدنية، وتسهيلا لإجراء هذه الفحوص، تعلن هذه المديرية العامة ما يلي:
أولا:
تعديل مواعيد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء في 25/2/2025 وفقا للتواريخ الجديدة التي أعيد تحديدها.
ثانيا:
على المرشحين المدعوين لإجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية اعتباراً من صباح 25/2/2025 زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لقوى الأمن الداخلي لمعرفة التاريخ الجديد المحدد لكل منهم لإجراء الفحوص المذكورة (
اضغط هنا
).
ثالثا:
ستحدد لاحقا مواعيد اجراء الفحوص الطبية والرياضة البدنية للمرشحين (إناث، ذكور) الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد الجديدة المحددة لكل منهم.
رابعا:
يمكن للمرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف 76/416165 بشان أي استفسار، وكذلك متابعة الإعلانات التي ستصدر تباعاً عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمرتبطة بدورة التطوع لرتبة دركي متمرن من الذكور والاناث، عبر زيارة موقع هذه المديرية العامة الالكتروني على الرابط التالي
www.isf.gov.lb
.
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قوى الأمن
مرشحين
التطوع
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