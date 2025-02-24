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قوى الأمن: تدابير سير تزامنًا مع إنعقاد جلسة مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء

أمن وقضاء
2025-02-24 | 02:39
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قوى الأمن: تدابير سير تزامنًا مع إنعقاد جلسة مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء
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قوى الأمن: تدابير سير تزامنًا مع إنعقاد جلسة مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء

ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن الساعة 11:00 من يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين فيه 25 و26-2-2025، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
 

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