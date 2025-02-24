وزارة الأشغال: نعمل على فتح الطرق وإزالة الثلوج

كتبت وزارة الأشغال العامة والنقل على منصة "إكس": "لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق وزارة الأشغال تعمل دون توقف على فتح الطرق، إزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع: اللقلوق، زغرتا، بشري، إهدن وضهر البيدر. قودوا بحذر وابقوا على اطلاع".





