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شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات

أمن وقضاء
2025-02-24 | 05:51
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شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات
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شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولين بعمليات سرقة دراجات آلية في مناطق جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتيهما، وهما:
ح. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
ف. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني).

وبتاريخ 18- 2- 2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية، وتم ضبط دراجة نوع "V150" لون رمادي دون لوحات.

وبتفتيشهما والدراجة، عثر على مسدس حربي مع ممشط و/7/ طلقات صالحة للاستعمال، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين، و/100/ دولار أميركي مزيفة.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السرقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء.

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