قوى الأمن: توقيف سارق منازل ومحال تّجاريّة في بحمدون وبعلشميه

بعد حصول عمليّات سرقة عديدة، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المنازل والمحال التّجاريّة في بلدتَي بحمدون وبعلشميه، تحركت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخليّ وكثّفت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد الفاعل وتوقيفه.



وحددت شعبة المعلومات هويّته ومكان تواريه في مخيّم صبرا، ويُدعى: ع. س. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري) يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.



ونفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا أدى إلى توقيفه في المخيّم المذكور.



واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحال التجارية والمنازل في بلدتَي بعلشميه وبحمدون.



كما اعترف بتعاطيه المخدِّرات.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.