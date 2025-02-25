قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: أسيل حسين عواد (من مواليد عام 2012، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 23-2-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة دبعال - قضاء صور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 410543-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.