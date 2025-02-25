مفرزة حلبا القضائية أوقفت اثنين من أفراد عصابة سرقة كابلات عائدة لـ"أوجيرو"

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، ولاسيّما جرائم سرقة الكابلات العائدة لشركة "أوجيرو"، وبعد رصد ومتابعة من قِبَل عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية لعصابة تنشط في عكار، كَمَنت لها قوة من المفرزة المذكورة في بلدة منيارة - عكّار، وتمكّنت من توقيف اثنين من أفرادها، بالجرم المشهود، بعد تبادل لإطلاق النار ومطاردة، وهما:



- ب. س. (مواليد عام 2005، لبناني)

- ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني).



كما ضبطت سيارة رباعية الدفع نوع "باثفايندر" وأدوات تُستخدم في عمليات السرقة.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.