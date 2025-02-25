مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات

توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع، حول مكان وجود أحد أخطر تجار المخدرات، والمطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية بجرائم مختلفة، أبرزها: مخدّرات، سرقة، تأليف عصابات ومحاولة قتل عسكريين، ويُدعى: ع. م. (مواليد العام 1963، لبناني).



ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، ونتيجة لعمليات رصد وتعقّب استمرّت لأشهر عدة، تمكنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيفه، بتاريخ 21-2-2025، بكمينٍ محكمٍ، في بلدة حورتعلا البقاعية.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.