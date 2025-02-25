أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية في البقاع

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي هاجم في وقت سابق اليوم عناصر من حزب الله، تم رصدهم داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية للحزب في البقاع.



وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "أنشطة حزب الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".