الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة



صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 26 /2 /2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة – صور.