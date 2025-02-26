إقفال 6 محال لبيع المواد الغذائية في الجنوب بالشمع الأحمر لمخالفتها شروط السلامة العامة

بناءً على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم اقفال 6 محال (سوبر ماركت) لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر وتوقيف اصحابها، وذلك لمخالفتها شروط تخزين المواد الغذائية وعدم مراعاتها شروط السلامة العامة ،وذلك في مناطق العاقبية وعدلون والصرفند، وفي اطار الحملة التي يقوم بها مفتشو وزارة الصحة جنوبا بمؤازرة فصيلة درك عدلون على المحال والسويرماركت في الجنوب للكشف عليها والتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة في تخزين المواد الاستهلاكية خصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك حيث تمت مداهمة نحو خمسين مؤسسة واقفال ستة من بينها بالشمع الأحمر وتوجيه إخطارات لعدد منها بضرورة تحسين شروط السلامة العامة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

