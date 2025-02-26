إنتشال جثامين وأشلاء 5 شهداء من بلدة دير ميماس

تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبإشراف من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.



وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، الأربعاء ٢٦-٠٢-٢٠٢٥، من انتشال جثامين وأشلاء خمسة شهداء من بلدة دير ميماس.



وتم نقل الجثامين والأشلاء المنتشلة من البلدة إلى مستشفى كفرا حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.



وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، على رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.