نهرا: لمنع بيع وإطلاق المفرقعات النارية في طرابلس مع إقتراب شهر رمضان

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابًا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، طالب بموجبه بـ"منع بيع واطلاق المفرقعات النارية في طرابلس وجوارها".



وجاء في نص الكتاب: "حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك نطلب منكم منع اطلاق المفرقعات النارية على انواعها، بخاصة في مدينة طرابلس وبين الاحياء السكنية، كما منع بيع المفرقعات النارية في المحلات كافة والاكشاك والعمل على مصادرتها، وذلك حفاظًا على راحة المواطنين وعلى امنهم وسلامتهم والافادة مئة بالمئة".