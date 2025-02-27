قائد الجيش تناول المستجدات مع بلاسخارت

بحث قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



