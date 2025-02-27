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الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة الفنار - الزعيترية
أمن وقضاء
2025-02-27 | 08:08
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الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة الفنار - الزعيترية
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – الزعيترية، وأوقفت المواطنين: (ح.ع.ز)، (ح.م.ز)، (م.ن.ز)، (ع.ح.ز)، وبحقهم عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقهم النار، كما أن الأخير مطلوب لتعاطي المخدرات وترويجها.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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