قتيل في حادث سير على طريق عزة - راشيا

وقع حادث سير في بلدة عزة على الطريق العام في قضاء راشيا، ما أسفر عن وفاة شخص تم نقله إلى مستشفى المنارة في البقاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وهو من بلدة شمسطار في قضاء بعلبك ويعمل مندوبًا لإحدى شركات الديليفري.