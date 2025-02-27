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قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في محلّة العبدة - شارع السّيدة ولم يعد
أمن وقضاء
2025-02-27 | 12:31
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قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في محلّة العبدة - شارع السّيدة ولم يعد
صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود رامي الياس فرح (مواليد عام 1989، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في محلّة العبدة- شارع السّيدة منذ تاريخ 22-02-2025 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 470043-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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