مسلّحة بصورة دائمة... توقيف مروّجة مخدرات في الدكوانة

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول نشاط إحدى السيدات بترويج المخدرات ضمن نطاق قضاء المتن. وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تم تحديد مكان إقامتها وهويّتها، وتدعى: ك. ح. (من مواليد عام 1989، لبنانية)، وهي من أصحاب السوابق بجرم ترويج مخدّرات، وتعمل لصالح أحد التجار ومسلّحة بصورة دائمة.



وبعد رصد ومتابعة حثيثة، داهمت قوة من المكتب المذكور منزلها في محلة الدكوانة، حيث جرى توقيفها.



وبتفتيشها والمنزل، تم ضبط:



- 3 أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها 46غ.

- كيس بداخله مادّة الماريجوانا زِنتها 26غ.

- أكياس وطبّات بلاستيكية مُعَدّة لتوضيب وترويج المخدّرات.

- 3 مسدّسات حربيّة.

- مبلغ 500 دولار أميركي.



وبالتّحقيق معها، اعترفت بتعاطي المخدّرات، وأنكرت ما نُسِبَ إليها لجهة أعمال التّرويج، ولكن الكشف على هاتفها الخلويّ، أثبت ضلوعها بهذه الأعمال. وأجري المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.