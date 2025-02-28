غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: نسرين طالب مزنّر (من مواليد عام 2008، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 26-2-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.