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الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
أمن وقضاء
2025-02-28 | 07:00
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الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقرات الأمن العام وذلك إعتباراً من 03/03/2025 ولغاية تاريخ 02/04/2025 ضمناً، لمعرفة المستندات المطلوبة الضغط على الرابط التالي :
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/146
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العام:
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