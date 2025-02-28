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هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
أمن وقضاء
2025-02-28 | 12:46
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هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن سلطات المطار ضبطت مع رجل وصل من تركيا 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله.
وفي معلومات خاصة للـLBCI، فان عناصر الجمارك في المطار هي التي ضبطت هذه الأموال وكانت مخبأة في داخل حقيبة. وقد أبلغ جهاز الجمارك النيابة العامة التمييزية بالعملية التي أمرت بإحالة ناقل الأموال مع المضبوطات إلى جهاز الأمن العام للتحقيق معه.
ولم تفصح المعلومات ما إذا كان المتورط في هذه العملية قد وصل إلى تركيا في طريقه إلى لبنان من بلد آخر.
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