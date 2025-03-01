ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في حارة حريك وبرج البراجنة

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بأن جهاز مكافحة التهريب فيها ضبط كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والسجائر الإلكترونية، بعد عمليات دهم نفذها في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.



وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.