الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في حارة حريك وبرج البراجنة
أمن وقضاء
2025-03-01 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في حارة حريك وبرج البراجنة
أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بأن جهاز مكافحة التهريب فيها ضبط كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والسجائر الإلكترونية، بعد عمليات دهم نفذها في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصنوعات
تبغية
مهرّبة
ومزوّرة
البراجنة
التالي
في محلّة السيتي سنتر... توقيف أشخاص بحوزتهم موادّ مخدّرة
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-08
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عديدة
أخبار لبنان
2025-01-08
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عديدة
0
أخبار لبنان
2025-01-23
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وعكّار وعين الرمانة
أخبار لبنان
2025-01-23
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وعكّار وعين الرمانة
0
أمن وقضاء
2025-02-11
"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
2025-02-11
"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2025-01-25
"الريجي" تضبط في بلدة النبي عثمان البقاعية كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر
أخبار لبنان
2025-01-25
"الريجي" تضبط في بلدة النبي عثمان البقاعية كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:50
في محلّة السيتي سنتر... توقيف أشخاص بحوزتهم موادّ مخدّرة
أمن وقضاء
05:50
في محلّة السيتي سنتر... توقيف أشخاص بحوزتهم موادّ مخدّرة
0
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
0
أمن وقضاء
2025-02-28
الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
أمن وقضاء
2025-02-28
الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
0
أمن وقضاء
2025-02-28
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
2025-02-28
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-15
الجيش ينفذ سلسلة مهمات لملاحقة المتورطين في التعديات الأخيرة
أمن وقضاء
2025-02-15
الجيش ينفذ سلسلة مهمات لملاحقة المتورطين في التعديات الأخيرة
0
منوعات
12:04
قضيته تعتبر الأخطر من نوعها في فرنسا... جراح يعترف أمام المحكمة: هذا ما فعلته بحفيدتي
منوعات
12:04
قضيته تعتبر الأخطر من نوعها في فرنسا... جراح يعترف أمام المحكمة: هذا ما فعلته بحفيدتي
0
اقتصاد
2025-02-20
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
اقتصاد
2025-02-20
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
0
أمن وقضاء
2025-02-20
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
أمن وقضاء
2025-02-20
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:15
Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X
علوم وتكنولوجيا
14:15
Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X
0
أخبار دولية
14:03
إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد
أخبار دولية
14:03
إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
برنامج "أكرم من مين" ينطلق الليلة في الفوروم دو بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
برنامج "أكرم من مين" ينطلق الليلة في الفوروم دو بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صندوق مالي أقرّه مؤتمر بودابست لدعم الدور الجامع لمسيحيي الشرق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صندوق مالي أقرّه مؤتمر بودابست لدعم الدور الجامع لمسيحيي الشرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل: بين القبض على الزناد والانشغال بتداعيات التحقيق بطوفان الأقصى وإخفاقاته
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل: بين القبض على الزناد والانشغال بتداعيات التحقيق بطوفان الأقصى وإخفاقاته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
2
أخبار لبنان
09:41
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
أخبار لبنان
09:41
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
3
خبر عاجل
10:00
ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا
خبر عاجل
10:00
ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
5
منوعات
12:04
قضيته تعتبر الأخطر من نوعها في فرنسا... جراح يعترف أمام المحكمة: هذا ما فعلته بحفيدتي
منوعات
12:04
قضيته تعتبر الأخطر من نوعها في فرنسا... جراح يعترف أمام المحكمة: هذا ما فعلته بحفيدتي
6
حال الطقس
01:22
أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
حال الطقس
01:22
أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
7
خبر عاجل
10:09
ثبوت رؤية هلال رمضان 2025 في مرصدي "تمير" و"سدير" بالسعودية وبالتالي غدًا أوّل ايام الشهر المبارك في المملكة
خبر عاجل
10:09
ثبوت رؤية هلال رمضان 2025 في مرصدي "تمير" و"سدير" بالسعودية وبالتالي غدًا أوّل ايام الشهر المبارك في المملكة
8
أخبار دولية
15:10
إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا
أخبار دولية
15:10
إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More