في محلّة السيتي سنتر... توقيف أشخاص بحوزتهم موادّ مخدّرة

اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، في خلال قيامها بمهمّة حفظ الأمن والنظام في محلّة السيتي سنتر بتاريخ 25-2-2025، بسيّارة نوع "كيا فرتي" عند عدم امتثال السائق بالتوقّف، حيث تمّت مطاردته من قبل عناصر الدورية.



وتمكّنت من ضبط السيّارة وتوقيف من كان على متنها، وهما كلّ من، و. س. (مواليد عام 2007 سوري)، ي. ع. (مواليد عام 2005، سوري).



وضبطت بحوزتهما كمّية من مادّة حشيشة الكيف وبندقية نوع "بومب أكشن" مع 8 طلقات لها صالحة للاستعمال.



وفي المحلّة ذاتها، ألقت عناصر الدورية القبض على شخص آخر حاول دهس أحد عناصر الدورية والفرار بدرّاجته الآلية نوع "ابريو ياماها"، ويدعى خ. ر. (مواليد عام 2002، سوري). بتفتيشه عثر بحوزته على كمّية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف والماريجوانا.



وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناء على إشارة القضاء المختصّ.