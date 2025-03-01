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جثة مواطنة في غوسطا
أمن وقضاء
2025-03-01 | 07:34
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جثة مواطنة في غوسطا
عثر على جثة المواطنة ج.د.م. (مواليد 1950) قرب مطعم وطى الصنوبر في بلدة غوسطا.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة، والتحقيقات جارية لكشف الملابسات.
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مواطنة
غوسطا
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