هدّده بالخطف والقتل... توقيف شخص بجرم ابتزاز طبيب بمبلغ 50 الف دولار!

ادّعى أحد الأطباء بتعرضّه للتهديد عبر تطبيق الواتساب من قبل شخص مجهول الهوية بتاريخ 19-2-2025، بحيث أرسل له رسالة بتاريخ 18-2-2025 من رقم عراقي، مهدّدًا إيّاه وعائلته بالخطف والقتل. كما قام بابتزاز الطبيب بمبلغ ماليّ وقدره 50.000 دولار أميركي.وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها للعمل على تحديد هوية مستخدم الرقم العراقي وتحديد مكان وجوده وتوقيفه.وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى، و. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري).وبتاريخ 25-2-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في بلدة عانوت.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لجهة قيامه بتهديد الطبيب المذكور وابتزازه. كما أضاف أنّه كان يعمل في مطعم بالعراق، وعند وصوله إلى لبنان استخدم رقمًا عراقيًا لتفعيل تطبيق واتساب. وبسبب معرفته السابقة بابن الطبيب، وعلمه بأنّ الطبيب ميسور الحال، أرسل له رسالة تهديد طالبًا مبلغ /50.000/ دولار أميركي، ثمّ قام بحذف التطبيق خوفًا من انكشاف أمره.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.