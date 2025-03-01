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توقيف شخصين بجرم سرقة هواتف خلوية من داخل محال تجارية في مناطق في الجنوب
أمن وقضاء
2025-03-01 | 10:26
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توقيف شخصين بجرم سرقة هواتف خلوية من داخل محال تجارية في مناطق في الجنوب
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مختلف المناطق الجنوبية.
وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من:
م. م. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
م. ش. (مواليد عام 1999، سوري).
وبناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.
وبتاريخ 22-2-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما في بلدة اللوبية قضاء صيدا، حيث عملت على توقيفهما بعد تنفيذهما عملية سرقة هاتف من داخل متجر في البلدة.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة إقدامهما على سرقة هواتف خلوية من داخل المحال التجارية، وباستخدامهما أوراقًا ثبوتية مزورة في هذه العمليات. كما أنهما اعترفا بتعاطي المخدرات.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
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أمن وقضاء
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