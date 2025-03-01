شخص قضى إختناقًا في جباع بسبب إشعال الفحم للتدفئة...

عثر على السوري ع.ا. ا. (20 عامًا) جثة هامدة داخل منزل يسكنه في بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقد أفيد بأنه قضى اختناقًا بسبب اشعال الفحم للتدفئة.