محاولة خطف طفلين في بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا

حاول شابان خطف طفلين في بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا ظهر اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي التفاصيل، فإنه عند عودة الطفلين (خ .س) و(ج .س) الى المنزل، اعترضتهما سيارة داكنة الزجاج ترجل منها شابان حاولا خطف الطفلين. وقد تمكنا من الفرار واللجوء لاقرب منزل، وبعدها تمكنت السيارة من الهرب وطالب والد الطفلين عناصر القوى الامنية بكشف الفاعلين.