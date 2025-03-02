قوى الامن: توقيف مطلوبين بجرائم سرقة وإطلاق نار في برج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية.



بتاريخ 25-2-2025، وفي محلة برج حمود، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كل من: ه. م. (مواليد عالام 2003، لبناني)، على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" ذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا مع ممشط و/9/ طلقات عائدة له، كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب. ح. م. (مواليد العام 2004، لبناني)الذي كان برفقة الأول، وقد تبين أنه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم إطلاق نار ومذكرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب.



كما تمكنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة وإطلاق نار، ويدعى: و. ق. (مواليد العام 2001، لبناني)، على متن فان نوع "هيونداي" دون أوراق.



أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".