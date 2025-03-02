جثة في عجلتون

عثر على السوري ع. خ. ع. مواليد العام 1986 مصابا بطلق ناري في خاصرته اليمنى من مسدس حربي داخل غرفة في أحد المشاريع السياحية في بلدة عجلتون.



وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الى المكان، للكشف على الجثة والتحقيقات جارية لكشف الملابسات.



ونقل عناصر من الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.