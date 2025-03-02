عملية دهم للجيش في بلدة القصر - الهرمل

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر - الهرمل منزل المواطن (ه.م.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.



وقد سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.