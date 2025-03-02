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شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في طرابلس

أمن وقضاء
2025-03-02 | 11:23
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شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في طرابلس
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شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في طرابلس

تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف مروج مخدرات في مدينة طرابلس وضواحيها. فبعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها في محافظة الشمال، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويّته، ويدعى: م. ق. (مواليد عام 1964، لبناني).

وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده بغية توقيفه.

وبتاريخ 17-2-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة القبّة، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدّس حربيّ، و20 مغلفا بداخلها مادة الكوكايين، و39 حبة كبتاغون، ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزله، تمّ ضبط ما يلي:

- كمّية من الكوكايين المطبوخ على شكل شرائح، زنتها حوالى 162 غ
- 6087 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون موضّبة في داخل أكياس نايلون
- 4 مظاريف مدوّن عليها Collagen 5000
- 16 علبة مدّون عليها "Buprenorphine" وعلبة "Rivotril"
- 624 طبّة بلاستيكية تستخدم لحفظ المخدّرات.
- أدوات تستخدم لتغليف المخدّرات، مطحنة صغيرة للمخدّرات، میزان حسّاس، هويّة مزوّرة ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مدينة طرابلس وضواحيها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

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شعبة المعلومات

مخدرات

طرابلس

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