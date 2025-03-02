إطلاق نار وإلقاء قنبلة في طرابلس

وقع اشكال بين شبان في شارع المطران في طرابلس، تطور إلى إطلاق نار من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.



ولاحقا، ألقى مجهول قنبلة صوتية في شارع الثقافة، مما أثار الرعب في نفوس السكان الذين أصدروا بيانا ناشدوا فيه الأجهزة الأمنية التحرك وضبط الوضع ووقف حالة التفلت الأمني التي تعيشها المدينة.