سفيرة كندا زارت وزير العدل مهنئة ومؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم في زيارة تهنئة لمناسبة توليه منصبه الوزاري، مؤكدةً وقوف كندا الى جانب لبنان في ما يحتاج اليه من دعم على الصعد كافة.



وقد شكر الوزير نصار بدوره السفيرة ماكولوم على دعم بلادها الدائم وغير المشروط للبنان.