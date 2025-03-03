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مفرزة سير الجديدة تضبط 7 سيارات على أوتوستراد ضبية يقوم سائقوها بمناورات متهورة مهددين السلامة العامة

أمن وقضاء
2025-03-03 | 05:39
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مفرزة سير الجديدة تضبط 7 سيارات على أوتوستراد ضبية يقوم سائقوها بمناورات متهورة مهددين السلامة العامة
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مفرزة سير الجديدة تضبط 7 سيارات على أوتوستراد ضبية يقوم سائقوها بمناورات متهورة مهددين السلامة العامة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن تاداخلي أنه حوالى الساعة 22:00 من تاريخ 1-3-2025، توافرت معلومات لمفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي حول تجمع مجموعة من الشباب على متن سيارات رياضية وقيامهم بمناورات خطيرة، وذلك على جانب أوتوستراد ضبية باتجاه جونية، معرضين سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وعلى الفور، توجهت دورية من هذه المفرزة إلى الموقع المذكور، حيث ضبطت /7/ سيارات مخالفة، ونظمت عددًا من محاضر الضبط، شملت /7/ مخالفات من الفئة الخامسة التي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية.

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