دورية للجيش الاسرائيلي توغّلت في سهل العباسية وخطفت مزارعًا لبعض الوقت

توغلت دورية للجيش الاسرائيلي ظهر اليوم من موقعها عند الاطراف الجنوبية لبلدة العباسية الحدودية باتجاه سهل العباسية ، واقدمت على خطف مزارع كان يعمل في أرضه قبل أن تعود وتطلقه لاحقا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.