وزير الدفاع إلتقى اللواء صليبا ورؤساء أجهزة في وزارة الدفاع

إلتقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وتم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد.



وعرض الوزير منسى مع رئيس جهاز إسكان العسكريين على رأس وفد من الضباط أوضاع الجهاز وسبل العمل على تلبية طلبات القروض للعدد الأكبر من العسكريين.



وبحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة التحقيق ورئيس المجلس التأديبي ومدير القضايا الإدارية والمالية في الجيش سير العمل في مجال كل منهم.