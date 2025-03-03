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توقيف مشتبه به بقطع أشجار من مشاع بلدة قرطبا
أمن وقضاء
2025-03-03 | 11:12
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توقيف مشتبه به بقطع أشجار من مشاع بلدة قرطبا
أدعى أحد الأشخاص لدى فصيلة قرطبا في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 31-1-2025، حول قيام مجهول بقطع أشجار "عفص وسنديان" في مشاع بلدة قرطبا.
وبعد الكشف من مكتب الأحراج في جبيل على الأضرار، تبيّن أن كمّية الأشجار المقطوعة تقدّر بحوالى 30 طنًّا.
ونتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها هذه الفصيلة، توافرت لها معطيات أدت الى الاشتباه بكل من، م. ز. (مواليد عام 1965، لبناني)، ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.
وبناء عليه، استدعيا الى مركز الفصيلة، ثم أحيل الملف الى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، وبعد التنسيق مع مأمور الأحراج ومراقب التنمية الريفية، حامت الشبهات حول (ع. ع.) الذي كان يعمل في المنطقة المحيطة بمكان قطع الأشجار.
وتم توقيف (ع. ع.) وترك (م. ز.) لقاء سند إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مشتبه
أشجار
قرطبا
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