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إحتراق سيارة على المسلك الغربي لأوتوستراد البترون

أمن وقضاء
2025-03-04 | 02:15
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إحتراق سيارة على المسلك الغربي لأوتوستراد البترون
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إحتراق سيارة على المسلك الغربي لأوتوستراد البترون

إندلع حريق في سيارة رباعية الدفع من نوع Hummer على المسلك الغربي لأوتوستراد البترون بالقرب من مدخل حامات الشمالي، من دون وقوع اصابات.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي.

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