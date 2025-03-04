قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في النبطية ومحيطها

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيما عمليات النصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها على الأراضي اللبنانية كافة ، توافرت معلومات دقيقة لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول بترويج العملة المزيفة في منطقة النبطية ومحيطها.وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسية).وقد أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.وبتاريخ 1-3-2025، وبعد رصد ومتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في إحدى محطات المحروقات في بلدة شوكين - النبطية. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ ١٥٠ دولارًا أميركيًا مزيفًا.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج العملة المزيفة.وقد أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.