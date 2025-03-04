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شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
2025-03-04 | 08:05
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شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
" بتاريخ 1-3-2025، تناقلت مواقع التّواصل الاجتماعي خبرا حول تعرض طفلين شقيقَين من بلدة الفرديس – حاصبيا لمحاولة خطف من قبل شخصَين مجهولَين كانا على متن سيّارة ذات زجاج حاجب للرؤية، وقد تمكّن الطّفلان من الفرار والاختباء.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الملابسات وتحديد المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات، وفي خلال أقل من ٢٤ ساعة، من تحديد هويّة سائق السّيّارة، ويدعى: م. ش. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء. وبتاريخ 2-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة الهبّارية، على متن سيّارة نوع هيونداي لون أسود، جرى ضبطها.
بالتّحقيق معه، صرّح أنّه لم يكن لديه نيّة لخطف الطّفلين، إنّما توقف بالقرب منهما، صدفةً، وذلك بعد مشادّة كلاميّة حصلت بينه وبين المدعو ع، د، ح (من مواليد عام ۱۹۸۲، سوري)، الذي كان برفقته، والذي تم توقيفه في حاصبيا بالتاريخ ذاته.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وتم تسليمهما مع السّيّارة الى القطعة المعنية، بناءً لإشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
شخصَين
محاولة
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توقيف مشتبه به بقطع أشجار من مشاع بلدة قرطبا
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