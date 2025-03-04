الجيش: توقيف 5 مواطنين في مدينة بعلبك ومنطقة خلدة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة المواطنين: (ج.ن.)، (ع.ن.)، (م.ع.)، لإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



كما أوقفت دورية أخرى في مدينة بعلبك المواطنَين (ع.م.) و(ح.م.) لفرار الأول من سجن فصيلة ضهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 13 /10 /2023، وإقدام الثاني في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابة عسكري في الجيش.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.