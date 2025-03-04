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قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدخولية

أمن وقضاء
2025-03-04 | 11:50
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قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدخولية
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قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدخولية

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن قيام شخصَين بترويج مواد مخدّرة، على متن سيّارة، في محلّة تقاطع الدّخولية، وفق ما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.

 

وتمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخليّ من تحديد هويتَيهما، وهما:

- م. غ. (مواليد عام ۱۹۹۹- لبناني)، بحقّه ثلاث خلاصات أحكام عدليّة بجرائم نقل أسلحة وذخائر حربيّة.

- م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۲- سوري).

 

وتمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة الدّخوليّة، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "جيب شيروكي" لون أسود، جرى ضبطها.

 

وتمّ ضبط حوالى 1،232 كيلوغرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في علب بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج إضافةً إلى ضبط مبلغ ٢٦ ألف و٨٧٩ دولاراً اميركيًا.

 

وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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