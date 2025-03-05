طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة

وقع إشكال فردي بين شبان في صيدا القديمة، حيث أقدم القاصر ش.أ.ش. على طعن الشاب م.ع. في قلبه، ما أدى إلى وفاته على الفور، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى عسيران في صيدا، في حين فر الجاني إلى جهة مجهولة.