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شعبة المعلومات توقف أحد مروّجي المخدرات

أمن وقضاء
2025-03-05 | 04:15
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شعبة المعلومات توقف أحد مروّجي المخدرات
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شعبة المعلومات توقف أحد مروّجي المخدرات

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أشخاصٍ مجهولين بعمليّات ترويج مخدّرات في بيروت.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمّ تحديد هوية أحد المروجين، ويدعى: م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني).

وبتاريخ 2-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة المصيطبة - بيروت، على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل التالي:

- 51 طبة بلاستيكية بداخلها مادة مخدرة بيضاء اللون
- كيسين من النايلون بداخلهما كميّة من مادّة "الماريجوانا"
- كيس نايلون بداخله كمية من مادة حشيشة الكيف
- 20 حبّة مخدرة نوع "ترامادول"
- كمية من مادة "الكيتامين" داخل حنجورَين.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة عملًا بإشارة القضاء المُختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

المخدرات

توقيف

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