الجيش: توقيف 6 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية

أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وضبطت كمية من الممنوعات وفقًا لما يلي:-دهم منازل مطلوبين في بلدات السماقية وخربة داوود وسفَينة القيطع ومنطقة البداوي – الشمال وتوقيف 3 مواطنين وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.-توقيف مواطن وشخص سوري في منطقة مشاريع القاع – الهرمل لمحاولتهما تهريب صهريجَين يحملان كمية كبيرة من الغاز إلى الأراضي السورية.-توقيف مواطن في منطقة شدرا – عكار لمحاولته تهريب كمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى الأراضي السورية.وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.