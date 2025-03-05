في بحنين... إصابة شخصين في إشكال تطور إلى إطلاق نار

اصيب شخصان جراء إشكال حصل في بلدة بحنين - المنية، بين كل من "خ.ح" و"ع.ز" من جهة و"م.ح" من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير باتجاه الطرف الاول، ما أدى إلى إصابة "خ.ح" في الصدر و"ع.ز" في القدم، قبل أن يفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.



وتم نقل الجريحين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة.



ويعود سبب الإشكال إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيق وتكثف جهودها لتعقب مطلق النار وتوقيفه.